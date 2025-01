Anna Kalinskaya? Le parole della Sabalenka su Sinner che faranno impazzire la russa

13 gennaio 2025 a

Tra le migliori tenniste del seeding femminile c’è Aryna Sabalenka, che dopo essersi presa in questo inizio di stagione la vittoria a Brisbane vuole anche gli Australian Open. A 26 anni, la tennista sta vivendo forse il suo miglior momento in carriera, essendo numero uno al mondo della classifica singolare femminile e imbattuta per Slam sul cemento dalla finale persa nel 2023 allo US Open.

Nelle ultime ore, però, le sue dichiarazioni in un’intervista ad Australian Open TV hanno fatto scalpore, dato che la russa ha parlato di un possibile ritiro fra pochi anni, nonostante la giovane età. Oltre a questo, in una intervista a Tennis Channel si è detta tifosa di Jannik Sinner tra gli uomini per la vittoria del torneo di Melbourne.

“Essendo una sportiva professionista, sento che sta per avvicinarsi il mio ritiro dato che gli atleti si ritirano a 30 anni — le sue sorprendenti dichiarazioni —. Quando mi ritirerò? Non saprei, è una domanda difficile. Io vorrei avere famiglia, amo i bambini e spero di averne, ma non a 35 anni. Vorrei fare un figlio e tornare in campo perché voglio che veda quanto devi lavorare duro per raggiungere questo livello”. Intanto il suo torneo può proseguire, dopo aver avuto la meglio domenica sulla statunitense Stephens per 6-3 6-2.

Il merito è di una grande condizione mentale “che oggi fa la differenza se riguardo indietro anche a tre anni fa — ha concluso la russa — Ai tempi mi sarei sentita frustrata dopo essermi ritrovata da 4-0 a 4-3 e con ogni probabilità avrei perso il primo set. Sono davvero contenta di aver migliorato la mia tenuta mentale, sono in grado di rimanere concentrata indipendentemente dal punteggio e dalla situazione”.