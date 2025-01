Lazio, licenziato il falconiere Juan Bernabè: ha pubblicato video e foto della protesi alle parti intime

14 gennaio 2025 a

Il falconiere della Lazio licenziato. Juan Bernabè, conduttore di Olimpia - il falco simbolo della società - è stato licenziato. La decisione, comunicata dalla squadra, è arrivata dopo un video pubblicato dall'uomo in cui lo si vedeva spiegare l'intervento a cui si era sottoposto, ossia l'impianto di una protesi peniena. Ma non è tutto, perché a scatenare il polverone sono state alcune immagini in cui Bernabè mostra con orgoglio la sua nuova protesi.

Nonostante l'intervento sia stato fatto a scopi di salute e le immagini siano state condivise, a suo dire, per fornire servizio pubblico, la società per cui lavorava da anni l'ha licenziato. "Non c'è niente di male, è un organo come ne abbiamo tanti. Io credo che sia un'opzione che tutti gli uomini dovrebbero valutare. Avere una sessualità sana fa bene", ha dichiarato al Corriere della sera il diretto interessato. Ma la SS Lazio non intende cambiare idea. "La Lazio Spa, allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del signor Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento", si legge in un comunicato.

La società, si legge ancora nella nota, "si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, a un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto".