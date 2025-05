L'Eredità, "urla di continuo le risposte": il dettaglio dopo la puntata

Oggi, domenica 4 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Pronti a giocare con noi? Buonasera Italia, benvenuti all'Eredità", ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione. Subito dopo ha dato il bentornata a Bianca Maria, la campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti Riccardo da Pesaro-Urbino, Serena da Roma, Marica da Torino, Chiara da Como, Antonio - il veterano del gioco -, Carolina da Forlì. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

L'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina - la manche finale - è stata Marica. La nuova campionessa ha avuto la possibilità di portarsi a casa un montepremi del valore di 87500 euro. Per riuscirci, però, doveva trovare una parola che quadrasse con "Medicina", "Canto", "Fuori", "Perdere" e "Frutto". Dopo un minuto di attenta riflessione, Marica ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Campo". Ma non era molto convinta della sua scelta. Infatti non era la soluzione. La risposta corretta era: "Lavoro".