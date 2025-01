Anna Kalinskaya si ritira dagli Australian Open, secondo malore in poco tempo: gira una strana voce

14 gennaio 2025 a

Da quando non segue più Jannik Sinner durante le partite (resta ancora da capire se i due stiano ancora insieme), i risultati in campo di Anna Kalinskaya sono peggiorati. La russa, che secondo alcuni sarebbe tornata single dopo una prima parte di inverno passata con le amiche a Miami, si è ritirata all’ultimo dagli Australian Open, con un match oramai prossimo all’inizio. Niente sfida contro la padrona di casa Kimberly Birrell, al suo posto è toccato alla tedesca Eva Lys, che ha raccolto una delle ultime possibilità da lucky loser per prendere parte al primo Slam stagionale, vincendo addirittura il match con un doppio 6-2.

Per Kalinskaya si è trattato di un altro malore, dopo quello che aveva già accusato la scorsa settimana, quando era stata costretta al ritiro nel primo turno del WTA 500 di Adelaide contro Belinda Bencic. In quell’occasione si era trattato di un calo di pressione, probabilmente dovuto alle elevate temperature australiane, mentre ora resta da capire il forfait all’ultimo agli Australian Open, a un passo dalla sfida contro l’australiana.

Un momento del tutto negativo, insomma, per Kalinskaya, che con il suo ritiro ha spiazzato tutti: fan e gente sugli spalti pronta a vedere la sua partita, sul campo dove Matteo Berrettini ha sconfitto l’inglese Cameron Norrie in quattro set. Con il ritiro, il rischio per lei ora è quello di un inevitabile crollo nella classifica WTA, dove rischia concretamente di sprofondare oltre il 20esimo posto. Una situazione opposta a quella di un anno fa, quando a Melbourne si spinse fino ai quarti.