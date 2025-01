Adani insulta Caressa: "Sei un cog***". E Fabio reagisce: volano stracci

15 gennaio 2025 a

a

a

Volano parole grosse tra Lele Adani e Fabio Caressa. Il primo ha dato letteralmente del "cog***e" al telecronista Sky e il secondo ha risposto per le rime mostrandosi con una maschera di Voldermort e accusando l'ex difensore di Inter e Fiorentina, oggi chiacchieratissimo "polemista calcistico", di aver perso il suo tanto decantato coraggio.

Tutto nasce dalle parole di Caressa sul prossimo impegno della Nazionale italiana contro la Norvegia del bomber del City Erling Haaland. "Se dobbiamo avere paura di loro che non fanno la Coppa del Mondo dal 1998 e gli Europei dal 2000 allora stiamo a casa… e poi Haaland è stato annullato da Gatti", aveva detto il telecronista del mitico Mundial 2006.

Adani, in diretta a Viva el futbol, la trasmissione alla quale partecipano anche Antonio Cassano e Nicola Ventola, dà in escandescenze. "Chi sa di calcio sa che la Norvegia è una squadra forte, perché Sorloth, Haaland, Odegaard sono giocatori non forti. Cog***ne, te lo dico in italiano... l'Italia è uscita con la Macedonia del Nord e con la Svezia". E ancora: "Se invece ci stai male perché non lo avete approfondito voi, snobbandolo, ma mi dite perché nello starci male dovete dire una cosa non vera?". Caressa non viene mai citato per nome, ma il riferimento è chiarissimo a chi mastica calcio. Viene quindi definito "uno che non sa fare il suo mestiere" e che, nonostante tutto, sono "30 anni che ci guadagna".

Passa qualche giorno e Caressa, su Youtube, replica prima tirando fuori un disegno del cattivissimo antagonista di Harry Potter ironizzando sul senso di superiorità di Adani, quindi lo provoca: "Quando si attacca qualcuno è bello farlo citando il nome, secondo me... cioè, non è mai bello ma se proprio lo si deve fare allora bisogna citare il nome... perché sennò il coraggio, il lupo, l'ululato... dove sono finiti?", facendo il verso proprio a un celebre sfogo di Adani ai tempi della rottura con Bobo Vieri.