Guardiola lasciato dalla moglie, "come sta la signora?": un video umiliante

15 gennaio 2025 a

a

a

"Pep, come sta la signora?". E' bastata questa perfida domanda di un avvelantissimo tifoso del Brentford, a partita contro il Manchester City finita, per gettare Pep Guardiola nello sconforto più totale. L'allenatore catalano dei City saluta, sente la frase, si rabbuia e scappa via. Perché "la signora", sua moglie Cristina Serra, l'ha appena lasciato.

Il coronamento amarissimo di una stagione iniziata con i favori del pronostico in Premier League e in Champions League e che sta invece scivolando in una crisi lunghissima di risultati e di gioco, impensabile e senza precedenti nella carriera trionfale dell'inventore del tiki-taka, allenatore tra i più vincenti e stimati degli ultimi 30 anni. Una crisi, ora è ufficiale, anche coniugale.

Per una volta, spiegano i tabloid citando le classiche fonti anonime vicine all'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco, a Manchester dal 2016, non c'entrerebbero amanti e affini. Decisiva, semmai, la distanza. Troppa.

Guardiola fuori controllo: graffi e sangue, come si presenta dopo il pari-flop del City | Guarda

Pep e Cristina era agli occhi di tutti una coppia solidissima, sui social e nella vita reale. Si erano conosciuti 30 anni fa ma secondo i beninformati la moglie si sarebbe arresa perché il consorte è "un maniaco del lavoro" e questo, unito alla volontà di restare in Inghilterra e non prendersi un periodo sabbatico, alla fine avrebbe "messo a dura prova" la relazione fino a spezzarla.

"Perché forse non lo sopportano più": City, la soffiata di Fabio Capello su Guardiola

Secondo il Mail Online ha pesato anche "il fatto di non essere coinvolti insieme nell'azienda di moda di famiglia", che la moglie segue in prima persona in Spagna a differenza di Pep, tutto concentrato sul calcio. "Lei ha lasciato Manchester circa cinque anni fa per tornare a Barcellona – ha dichiarato un amico di famiglia al tabloid -. Questo ha avuto il suo prezzo". "Si sono lasciati in termini amichevoli e non credo proprio che ci sia qualcun altro coinvolto". La delusione d'amore spiegherebbe anche il grande nervosismo dimostrato dal mister in questi ultimi mesi, ben al di là delle difficoltà di campo. Una sera, dopo un pari in Champions contro il Feyenoord, aveva lasciato tutti di stucco presentandosi in tv con la testa rasata piena di lividi e segni rossi.