Musetti vince e Shapovalov perde la testa con il suo allenatore: Australian Open, tutti di sasso

“Corto muso, musetto davanti…”, lo diceva Max Allegri e la sua frase è diventata iconica nel mondo del calcio. Ora che lui è fermo, in attesa di nuova panchina, nel tennis ci godiamo “Musetti”, cioè Lorenzo, perché è il primo italiano a raggiungere il terzo turno degli Australian Open.

Il tennista azzurro, numero 16 del seeding, ha giocato una super partita battendo in due ore e 42 minuti di gioco il canadese Denis Shapovalov in tre set (7-6; 7-6; 6-2) e ora attende lo statunitense Ben Shelton, 21esima testa di serie, vittorioso lui in quattro set (6-3; 6-3; 6-7; 6-4) sullo spagnolo Pablo Carreno Busta. Per Musetti è la prima presenza della carriera al terzo turno del torneo di Melbourne, dopo aver perso al primo turno sia nel 2022 da Alex De Minaur che nel 2023 da Lloyd Harris e al secondo turno nel 2024 da Luca Van Assche. Nei precedenti con Shelton, Musetti è in vantaggio per 2-0. Il carrarino ha battuto il rivale al Queen's nel 2023 (6-4; 4-6; 6-4) e a Miami nel 2024 (6-4; 7-6).

Il talento toscano, bronzo a Parigi 2024, sta dimostrando che il suo processo di crescita è in ascesa e sta imparando anche a gestirsi nei momenti difficili delle partite. Superiore all’avversario nella prima di servizio, con il 68% di efficacia e ben 23 punti in più del canadese, Musetti ha sfoggiato il meglio del proprio repertorio e causato il nervosismo dell’avversario che, a un certo punto, se l’è presa anche con la panchina, imprecando verso il suo coach, Janko Tipsarevic, e dando un calcetto anche a un cartellone pubblicitario, con tanto di warning.

Musetti è stato freddo anche quando Shapovalov ha fatto sue due palle break sul 2-2, annullandogliele prontamente. In attesa degli altri italiani, Sinner e Berrettini su tutti, questo Open d’Australia è già partito con il vento in poppa.