Simone Inzaghi, furia contro Pairetto: cos'è successo dopo Inter-Bologna. Ma ai microfoni Dazn...

Un’altra frecciata, come già di recente aveva fatto un paio di volte nei confronti della classe arbitrale italiana. Simone Inzaghi lo aveva fatto dopo il fallo non fischiato di Morata su Asllani nella finale di Supercoppa italiana, chiuso con la punizione del 2-1 calciata da Theo Hernandez, prima del definitivo 3-2 rossonero nel finale con Abraham. Ora il tecnico ex Lazio è tornato a martellare a Dazn dopo a suo dire l’errore arbitrale che avrebbe potuto portare al gol di Frattesi in pieno recupero di Inter-Bologna, chiusa 2-2. Il pari ha mandato su tutte le furie l’allenatore, che ha criticato duramente Pairetto con cui si è intrattenuto a parlare dopo la partita. Ha allontanato i calciatori in malo modo, per potersi confrontare in prima persona e non fargli rischiare gialli inutili per polemiche, dato che lui stesso durante la partita è stato ammonito ed essendo diffidato sarà assente nella partita contro l'Empoli.

"Pairetto? I ragazzi erano agitati a fine partita, non volevo che esagerassero — ha detto Inzaghi ai microfoni di Dazn —. Gli arbitri possono sbagliare come ha sbagliato stasera e come hanno sbagliato in Supercoppa. Ma c'è la massima tranquillità, possono sbagliare come noi”. Una stoccata elegante ma decisa verso l'arbitro che nel finale di partita ha fermato un'azione potenzialmente pericolosa di Frattesi per un fallo, tarpando le ali alla possibile rimonta dell’Inter.

E sulle assenze delle quali l’Inter sta soffrendo, Inzaghi è stato categorico: “Ne parliamo sempre con la società, è sempre attenta — ha concluso — In questo momento abbiamo delle difficoltà, perché abbiamo avuto nell'ultimo periodo, da novembre in poi, dei problemi dietro e ora abbiamo dei problemi in mezzo. Abbiamo due indisponibili, Frattesi si trascina un problemino per cui non potevamo giocare. Il Bologna ha la possibilità di cambiare 8 giocatori su 11 dall'inizio, io ne ho potuti cambiare solo 2, però sappiamo che stanno cercando di velocizzare i recuperi: giocando così tanto ci possono essere degli imprevisti".