Paolo Bertolucci difende Joao Fonseca, ma la gaffe è clamorosa: "Cambia sport!"

Joao Fonseca è l'astro nascente del tennis mondiale. Il giovane brasiliano ha sconfitto agli Australian Open Andrey Rublev. Salvo poi uscire al secondo turno contro il nostro Lorenzo Sonego. Ma il verdeoro ha appena 18 anni. E a Melbourne ha affrontato il suo primo grande slam della sua carriera sportiva. Di talento ne ha tanto. Ma anche di carisma, dato che tutto il settore si è diviso tra chi già lo inserisce tra Jannik Sinner e Carlo Alcaraz e chi, invece, ritiene che si debba aspettare ancora un po' di tempo per giudicarlo.

Sui social, però, è partita la discussione su Fonseca. "Legittimo possa piacere, legittimo possa non piacere, legittimo credere sia stato esaltato troppo, legittimo pensare di no, ma a 18 anni è già così divisivo, così carismatico e soprattutto così forte. Il tempo parlerà, ma grazie Joao per l'intrattenimento", ha scritto un utente su X. Il tweet, però, ha scatenato l'ira funesta di Paolo Bertolucci.

"Se non piace un ragazzo con queste qualità e con questa tecnica …. Cambia sport!", ha commentato l'ex leggenda del tennis azzurro. Ma Bertolucci, forse, non ha compreso a fonda il significato del tweet dell'utente. Il suo, infatti, non un messaggio di critica verso Fonseca. Tutt'altro: voleva mettere nero su bianco la portata mediatica del giovane 18enne.