Australian Open, Iga Swiatek fa infuriare il pubblico: cosa ha detto sul caffé

16 gennaio 2025 a

a

a

Iga Swiatek è riuscita nell'impresa di eliminare Rebecca Sramkova dagli Australian Open e, allo stesso tempo, far infuriare tutto il pubblico di Melbourne. La numero due al mondo, nell'intervista post gara, è andata a toccare un argomento molto sensibile per i cittadini di Melbourne: il caffè.

Tra Melbourne e Sidney, infatti, c'è da sempre una rivalità tra chi offre il caffé più buono. E la Swiatek è caduta proprio nel tranello dell'intervistatrice. "So che sei una grande amante e bevitrice di caffè. Qual è l'ordine di caffè di Iga Swiatek e come si classifica il caffè di Melbourne con il resto del mondo? Fai attenzione a quello che dici qui", ha esclamato il giornalista. "Devo dire che a Sydney ho trovato caffetterie migliori", ha replicato la tennista.

"Le nostre strade si separano". Terremoto sul pianeta Sinner, Cahill lo lascia: le ragioni della rottura

Poi, però, ha provato a rimediare: "Ma no, no, no, ragazzi, il fatto è che per me non è facile addormentarmi, quindi durante uno Slam il mio livello di caffè deve essere un po' più basso, quindi lo bevo solo prima della partita, dunque non ho fatto le giuste ricerche – ha spiegato Iga in un contesto chiaramente non troppo serioso – Mi dispiace tanto per la mia risposta… Nel complesso, in Australia penso che sia difficile sbagliare il caffè, ogni caffetteria offre un'ottima qualità e il mio ordine sarà sempre un flat white con latte d'avena".