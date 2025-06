Quanto è caro il caffè... 2 euro a tazzina

Per alcuni è un piacevole momento di relax, per altri una vera e propria necessità per iniziare al meglio la giornata. C’è chi lo preferisce dolce e chi, invece, lo ama amaro. Stiamo parlando del caffè, uno dei prodotti più amati dagli italiani e non solo. Se per molti anni fermarsi al bar per un espresso era una tappa irrinunciabile, oggi – complice l’aumento dei prezzi – sta diventando un vero e proprio lusso. Eppure, in pochi sembrano disposti a rinunciarvi. Uno studio della Fao, curato dagli analisti El Mamoun Amrouk, Fabio Palmeri ed Emiliano Magrini, suggerisce che nell’Unione Europea un aumento dell’1% nei prezzi internazionali del caffè (misurati attraverso il “Composite Indicator Price” dell’Ico) comporta un incremento dello 0,24% nel prezzo al dettaglio dopo 19 mesi, con effetti che possono protrarsi per diversi anni (almeno quattro). È proprio per questo motivo che molti titolari di bar e locali, dopo aver visto lievitare le spese a fine mese, hanno deciso di aumentare il prezzo del caffè. «Con l’aumento dei costi abbiamo dovuto ritoccare anche il prezzo per il pubblico. Prima costava 1,20 euro, da aprile è passato a 1,30», spiega un dipendente del Bar Firenze, in piazza Ascoli, che aggiunge: «Le persone, però, non rinunciano al caffè al bar».

Della stessa opinione è anche il titolare dell’Italian Bar di via Grossich, in zona Lambrate: «Finché ho potuto, ho mantenuto il prezzo a un euro, ma con l’aumento esponenziale del costo del caffè ho dovuto alzarlo a 1,10. Magari c’è chi ora se lo prepara a casa con le cialde, ma non è la stessa cosa. I miei clienti continuano a venire, anche perché resta comunque un buon prezzo». In via Bassini, invece, il caffè costa ancora un euro. La titolare spiega: «Preferiamo mantenere lo stesso prezzo, anche perché in zona ci sono molti studenti. In generale, credo sia meglio mantenere una tariffa più bassa: il rischio, altrimenti, è di perdere clienti». Un approccio simile è seguito dai titolari dell’Arcadia Caffè, in via Fatebenefratelli, zona Moscova, dove si può ancora gustare un buon espresso a solo un euro. Anche il Long Song, in zona Porta Venezia, ha scelto di mantenere invariato il prezzo di 1,20 euro. Spostandoci verso il centro, però, il caffè diventa sempre più caro. In Galleria, da Savini, Marchesi 1824 e Cracco, un espresso al banco costa 1,50 euro.