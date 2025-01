Antonio Conte, calendario e sostituto di Kvara: Napoli piomba nel caos

Gabriele Galluccio 18 gennaio 2025 a

Le ultime due vittorie convincenti del Napoli hanno un comune denominatore, l’assenza di Kvaratskhelia. Questo non significa che i partenopei non sentiranno la sua mancanza, perché il georgiano è un calciatore fortissimo, ma grazie a Conte c’è vita anche oltre di lui. A Firenze il 3-0 è arrivato con Spinazzola esterno d’attacco... Inoltre nell’ultimo mese sono arrivate cinque vittorie di fila nonostante l’infortunio di Buongiorno e le assenze a intermittenza di Politano e Kvaratskhelia. Il Napoli è una squadra in crescita nel gioco e nella fiducia, che non vede l’ora di scoprire se e quanto è migliorata rispetto al girone d’andata. Le prossime tre partite offriranno molte risposte: domani c’è la trasferta a Bergamo, contro un’Atalanta che al Maradona era passata addirittura per 3-0. A seguire le sfide con la Juventus e la Roma.

Al di là della difficoltà rappresentata dal calendario, probabilmente il problema principale di Conte in questo momento è sostituire Kvara. L’addio del georgiano (consumatosi ieri su Instagram: «Cari napoletani, è difficile e doloroso ma è arrivato il momento di dirci addio») è stato vissuto un po’ come una sconfitta personale da parte dell’allenatore, che sperava di averlo convinto a sposare il suo progetto come hanno fatto tutti gli altri scontenti la scorsa stagione. Sostituire un calciatore così forte, che è stato uno dei principali artefici del terzo scudetto, richiede pazienza e soprattutto un investimento importante.

Conte non è uno dal quale presentarsi con un Ndoye qualsiasi - con tutto il rispetto per l’esterno svizzero, che tra l’altro il Bologna valuta oltre 30 milioni, un’esagerazione. Tanto varrebbe andare avanti con Politano, Neres e Ngonge, in assenza di un sostituto di alto livello. Garnacho sarebbe perfetto per tanti motivi: è giovane (20 anni) ed è già molto forte, non guasta neanche che sia argentino. Lo United sa bene di avere un gioiello tra le mani e chiede tanti soldi, almeno 70 milioni. Troppi per il Napoli, che vorrebbe spenderne al massimo 40-50. L’addio di Kvara e la caccia al suo sostituto rischia di essere una distrazione, anche se Conte è la miglior garanzia affinché il Napoli rimanga sul pezzo.