Jannik Sinner, il video clamoroso: si lascia cadere sul tapis roulant, così spiana gli avversari

Uno strano allenamento che però potrebbe essere il suo segreto vincente. Jannik Sinner non finisce di stupire. E così nelle ultime ore, proprio nel corso degli Australian Open, sta facendo il giro del web una clip su come il numero uno al mondo del tennis si allena sul tapis roulant.

A un certo punto della corsa il campione infatti si lascia cadere. O meglio alla corsa veloce si sussegue un arresto repentino col corpo che scivola all'indietro per poi fare il salto necessario per mantenere l'equilibrio. L'esercizio viene ripetuto diverse volte sotto gli occhi attenti del preparatore atletico Marco Panichi e del fisioterapista Badio.

La tecnica di Sinner però non va imitata a casa, come si usa dire in tv. Il rischio di cadere infatti è elevatissimo e solo un atleta esperto come Jannik può raggiungere la capacità fisica di reggere il colpo di un passo veloce all'indietro per poi riprendere a correre. L'esercizio serve soprattutto a migliorare la capacità di equilibrio e soprattutto a perfezionare la risposta nel cambio ritmo durante la partita. Una vera e propria simulazione di ciò che potrebbe accadere durante un match sul campo. Jannik non si risparmia e anche in allenamento a quanto pare dà sempre il massimo.

