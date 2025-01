Juventus, clamoroso Paris Saint Germain: perché rischia di saltare Kolo Muani

18 gennaio 2025 a

a

a

Kolo Muani sì, o forse no. Clamoroso dalla Francia. Sembrava tutto fatto per l'arrivo dell'attaccante francese alla Juve. Maa il Paris Saint Germain non aveva fatto i conti con un piccolo dettaglio burocratico, che rischia di far saltare la trattativa. I club parigino, infatti, ha superato il limite dei giocatori mandati in prestito durante questa stagione. Secondo le regole imposte dalla Fifa, ogni società può inviare fino a sei calciatori. Ma il Psg h a già completato tutti gli slot: Soler, Moscardo, Ndour, Bernat, Renato Sanches e Mukiele.

Cosa succede ora? La Juventus confida di riuscire a completare l'operazione in un modo o nell'altro. Ma non sarà affatto semplice. Il Psg, per accontentare la Vecchia Signora, dovrebbe infatti richiamare uno dei giocatori mandati in prestito. O, addirittura, cederli a titolo definito alla squadra dove li hanno appena piazzati. In ogni caso, Kolo Muani si è già messo a disposizione di mr. Thiago Motta dopo aver superato le visite mediche. L'ex Bologna conta di poter schierare l'attaccante francese il prima possibile, dato che il reparto offensivo bianconero è in piena emergenza.

Kolo Muani, effetto-domino alla Juventus: cosa può cambiare, la svolta per Thiago Motta?

Sembra abbastanza scontata l'assenza di Kolo Muani nella partita di oggi pomeriggio, sabato 18 gennaio. I bianconeri ospiteranno all'Allianz Stadium il Milan orfano di Alvaro Morata e di Christian Pulisic. Anche la Vecchia Signora deve fare i conti con le assenze. Oltre agli infortunati di vecchia data - Bremer e Cabal, la Juve dovrà fare a meno anche del baby prodigio Francisco Conceicao, figlio proprio dell'allenatore dei rossoneri.