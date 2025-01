Sinner abbatte la rete con un colpo micidiale: si ferma tutto

20 gennaio 2025 a

Jannik Sinner è un mostro. E lo ha dimostrato nell'ultimo match degli Australian Open. Il numero uno al mondo si è sbarazzato in fretta della pratica Holger Rune. Nonostante il malore accusato nel terzo set, l'altoatesino ha avuto la meglio. Ed è addirittura riuscito nell'impresa di disintegrare la rete.

Sinner ha devastato la rete. Il numero uno al mondo, durante un turno di battuta, ha sfoderato un servizio micidiale. La conseguenza? La rete si è spezzata e persino la linea bianca, che delimita il limite tra il campo e il fuori, si è rovinata. Un effetto incredibile e anomalo, che ha costretto l'arbitro a concedere una pausa di venti minuti sulla Rod Laver Arena, per permettere ai tecnici di riparare tutto.

"È stata una mattinata strana, non ho neanche disputato il riscaldamento. Parlare con il dottore mi ha fatto bene. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Ho giocato bene, ho servito benissimo e questo mi ha dato la fiducia per continuare a lottare": così Jannik Sinner nell'intervista in campo al termine del match, conferma, senza però precisarne la natura, un problema fisico durante l'incontro che però non gli ha impedito di portare a casa la vittoria. "Oggi il supporto del pubblico è stato fondamentale, ne avevo bisogno - ha aggiunto l'altoatesino - Oggi il 90% del merito è vostro e io per il 10% ho provato a rendervi felici".