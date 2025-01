Nick Kyrgios delira ancora: "Disgustoso, fallito totale, fott***", ecco chi insulta stavolta

20 gennaio 2025 a

a

a

Nick Kyrgios delude in campo. E allora cerca di intrattenere i suoi fan facendo quello che gli riesci meglio: attaccare il prossimo. Questa volta Jannik Sinner non c'entra. Ad attirare l'attenzione dell'australiano è stato un giornalista di Channel 9. Tony Jones - così si chiama il cronista sportivo - aveva lanciato dei commenti al veleno contro Novak Djokovic definendolo un "ha-been sopravvalutato". Ma non finisce qui. Aveva addirittura esclamato di essere felice che non potesserlo sentirlo i tifosi serbi. Da qui l'indignazione del mondo del tennis e dello stesso Kyrgios.

Il 29enne australiano, collaborando con Loney, ha preso in giro il giornalista in uno sketch girato in quello che sembra essere il suo appartamento. "Novak sei in diretta televisiva, amico", ha detto l'australiano. Il siparietto serivva a irridere i commenti di Jones, capovolgendo la situazione per prendere in giro l’assurdità della situazione. Poi, sui social, Kyrgios ha attacco ancora il giornalista: “Perché sono sempre le persone meno atletiche a criticare i migliori atleti del mondo?”.

Why is it always the most un athletic people calling out the best athletes in the world — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 19, 2025

Anche su X, Kyrgios è tornato a prendersela contro Jones. L'australiano ha cercato in tutti i modi di minare la carriera del giornalista, mettendo in discussione la sua etica professionale: "Come diavolo fa questo tizio ad avere ancora un lavoro? È roba disgustosa,” ha sbottato Kyrgios. Poi è arrivato il famoso attacco: “Tony Jones, sei un totale fallimento. Fott*** Chompers amico!”.