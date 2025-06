Nick Kyrgios si ritira, umiliato ancora: "Ti doveva prendere a pallate"

Toh, parla parla e non gioca mai. Si parla di Nick Kyrgios, hater numero 1 di Jannik Sinner. Ma sul campo, lo scontro si fa sempre più lontano e difficile. Infatti l'australiano dopo i forfait a Roma e al Roland Garros, ha comunicato tramite una storia su Instagram che non sarà in campo nemmeno durante la stagione sull’erba, compreso Wimbledon, dove fu finalista nel 2022. Insomma, la possibilità per Sinner di vendicarsi sul campo per il fango e gli insulti che Kyrgios gli riserva ormai da infinito tempo sfuma ancora a tempo indeterminato.

Attraverso i suoi canali social, il 30enne di Canberra ha annunciato uno stop forzato: "Volevo solo darvi un rapido aggiornamento: ho avuto un piccolo contrattempo nel mio recupero e purtroppo non potrò tornare per la stagione sull’erba quest’anno”, ha scritto. L’annuncio, in pieno stile Kyrgios, arriva tra una battuta e l'altra, ma il tono cambia subito dopo. “So quanto aspettavate con ansia di vedermi là fuori e mi dispiace sinceramente deludervi. Questo è solo un piccolo intoppo, però, e sto già lavorando sodo per tornare più forte che mai. Grazie il vostro continuo supporto: significa tutto per me. A presto!", assicura Kyrgios, la cui carriera da tennista appare de facto terminata da tempo.