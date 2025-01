Alcaraz, scimmiotta Djokovic in campo? Il video che spiazza tutti

21 gennaio 2025 a

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz scimmiotta l'avversario, il serbo Novak Djokovic, sul campo degli Australian Open. A un certo punto del match, infatti, Carlitos si è toccato la coscia ed è sembrato claudicante. Se qualcuno ha pensato a un principio d'infortunio, poi rientrato, in molti invece hanno pensato si sia trattato di un tentativo di fare il verso al suo avversario. L'episodio è avvenuto al termine del terzo set, con Djokovic in vantaggio 2-1 dopo l'infortunio iniziale che lo ha costretto al ritorno negli spogliatoi. Quando i due tennisti si sono seduti in panchina, Alcaraz si è portato una mano sulla coscia iniziando a zoppicare. Un modo per prendere in giro il serbo?

Sembra confermare questa tesi il fatto che Alcaraz, dopo aver guardato il suo angolo, ha ripetuto il gesto. Poi è tornato a sedersi e ha steso entrambe le gambe come se avesse un crampo. In realtà, però, non c'è stato nessun ricorso al fisio. E il ritorno in campo è avvenuto di lì a poco. Al momento, comunque, non si sa se si sia trattato di un potenziale indurimento dei muscoli o solo di un tentativo di prendere in giro Djokovic. I telecronisti ufficiali degli Australian Open ai microfoni di ESPN non hanno avuto dubbi. "Carlos sta zoppicando, poi si è alzato e lo ha fatto di nuovo, zoppicando e sedendosi. Ovviamente sta bene, si comporta solo come se avesse un infortunio. Sta facendo come Djokovic", hanno dichiarato.

Nessun commento da parte dello spagnolo nel post partita. Anche se sull'infortunio del suo avversario ha sottolineato di essere rimasto un po' confuso. A destabilizzarlo il fatto che dopo una prima fase di difficoltà, Djokovic si sia poi ripreso alla grande. "Penso che tutti abbiano visto che nel secondo set ha avuto qualche difficoltà negli spostamenti. Non so se erano più problemi nel colpire il dritto o il rovescio, ma è stato chiaro che avesse dei problemi - ha detto il numero 3 al mondo -. Non ho visto niente di male da parte sua, non sto dicendo che abbia fatto lo show. Dico solo che tutti hanno visto che nel secondo set è stata dura. Poi nel terzo e nel quarto ha dimostrato di essere davvero bravo".