Lewis Hamilton, primi giri in Ferrari: ecco cosa ha fatto in due "mini-run"

22 gennaio 2025 a

Primi giri da storia. Lewis Hamilton è sceso in pista a Fiorano per completare le prime 30 tornate con la Ferrari, facendo a bordo della SF-23, la vettura che ha corso il Mondiale 2023 con (scarsi) risultati. Alle 9.16 in punto l’uscita dal box e il giro al circuito di Fiorano: due mini-run da 10 giri, poi il ritorno in pista per il gran finale, sotto la pioggia caduta in Emilia. Poco prima delle 12 la conclusione dei lavori e il saluto ai tifosi, assiepati fuori dalla pista già dalle 6.30 della mattina, come avevano fatto anche ieri, per attendere l’esordio di Lewis sulla vettura.

Intanto, in mattinata, ha svelato il suo casco: giallo come il colore usato da lui sui kart. Si notano gli sponsor Ferrari, UniCredit e HP, sulla calotta è in bella mostra il Cavallino Rampante, tra i dettagli il numero 44 e il logo di Hamilton. Dopo i test di Fiorano, girerà a Barcellona, dove dovrebbe fermarsi per una settimana per macinare chilometri ed esperienza con la Rossa, sia per conoscere lo staff con cui dovrà collaborare nella stagione in arrivo. Il regolamento dice che potrà percorrere fino a un massimo di 1.000 chilometri in quattro giorni differenti, poi i test in Bahrain a fine febbraio (26-28 febbraio) e il grande inizio di Mondiale a Melbourne nel weekend del 16 marzo. Nel pomeriggio, a Fiorano, girerà intanto Charles Leclerc, chiamato a una grande stagione e alla risposta contro un compagno di team che sta portando molti tifosi dalla sua parte.