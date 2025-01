Juventus, bomba su Kolo Muani: ecco cosa aveva chiesto il Napoli al Psg

24 gennaio 2025 a

Cedere Kolo Muani solo dopo la super sfida tra Napoli e Juve. Aurelio de Laurentiis ha provato a chiederlo al Psg ma le sue speranze non si sono avverate, tanto che il francese sarà regolarmente in campo domani per il big match del Maradona. Secondo La Repubblica, in casa bianconera qualcuno ha avuto il dubbio (“fondato”, come scriverebbe il quotidiano romano) che dietro i ritardi del via libera ci fosse proprio la società azzurra. Un rapporto ottimo anche visto il recente passaggio di Kvaratskhelia in casa dei parigini. Richieste che, però, non sono state accolte dai francesi.

Kolo Muani sarà arruolabile per il match del Maradona grazie all’intervento di Thiago, ex giocatore e allenatore delle giovanili del Psg, che ha ottimi rapporti col patron dei parigini Al-Khelaifi. Grazie all’italo-brasiliano c’è stato il primo contatto con Al-Khelaifi, poi l’a.d. Scanavino ha messo la trattativa in discesa. La mossa del Napoli, per tentare di convincere il Psg, sarebbe arrivata in reazione al comportamento della Juve con Danilo, fuori dal progetto da inizio gennaio.

Madama avrebbe posto una condizione all’ex City e Real: ti lasciamo libero dal contratto, in scadenza a giugno, se non vai da Conte. Il club azzurro ha pazientato, credendo fosse una tattica per liberare il giocatore solo dopo lo scontro diretto, ma poi si è accorto che il giocatore ha scartato l’opzione Napoli per scegliere il ritorno in patria, in Brasile, per giocare col Flamengo.