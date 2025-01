Djokovic contro Sinner, Binaghi si scatena contro il serbo: "Brutto chiudere così la carriera"

24 gennaio 2025 a

Novak Djokovic non si sarebbe mai aspettato di salutare anzitempo gli Australian Open a causa di un infortunio. La leggenda del tennis, 24 titoli Slam, si è dovuto ritirare nel match contro Alexander Zverev. Il tedesco così strappa un pass per la finalissima di Melbourn e proverà a portarsi a casa il primo grande Slam. Di fronte, però, troverà il più forte di tutti: il nostro Jannik Sinner.

Al termine del match contro Zverev, Djokovic ha rilasciato una dichiarazione in conferenza stampa che ha scatenato la rabbia dei fan di Jannik Sinner. Il serbo, infatti, si è augurato che agli Australian Open trionfi proprio Zverev. "Sono contento per Sascha - ha detto -. Merita di vincere uno Slam e tiferò per lui".

Come detto, le parole di Nole non sono passate in sordina. Il numero uno della FITP Angelo Binaghi ha voluto rispondere al commento del serbo: "Direi che è stata una grande caduta di stile per Djokovic. Chiudere una carriera in questo modo, è poco edificante: lo fa augurandosi che dei due finalisti ne vinca uno, tra l'altro nei confronti di Jannik che è un ragazzo esemplare. Non gli fanno onore le dichiarazioni di fine match". Insomma: si preannuncia una finale infuocata.