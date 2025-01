Federica Brignone batte Sofia Goggia di 1 centesimo: trionfo a Garmish nella libera, incredibile al traguardo

25 gennaio 2025 a

Prosegue l'anno magico di Federica Brignone e dello sci italiano. Nuova fantastica doppietta italiana nello sci alpino con la Brignone e Sofia Goggia, rispettivamente prima e seconda (a un solo centesimo) nella discesa libera di Coppa del mondo a Garmisch Partenkirchen in Germania.

Per Brignone quella ottenuta oggi sulla pista "Kandahar" è la vittoria numero 32, la seconda in discesa dopo quella dell'11 gennaio scorso a Sankt Anton am Arlberg. Quella di oggi è la prima doppietta stagionale per lo sci italiano. Terza la svizzera Corinne Suter.

Nella classifica generale di Coppa del mondo, la Brignone allunga il suo vantaggio sulla seconda portandosi a 739 punti, con la prima inseguitrice, la svizzera Sara Gut-Behrami, a 629, e l'altra svizzera Camille Rast terza a 562 punti. Quinta la Goggia, a quota 501 punti, tornata in formissima e subito competitiva dopo il lungo infortunio, con sei lunghezze da recuperare alla svedese Sara Hector, quarta.

Federica ha vinto in 1.35.83, successo numero 32 in carriera e quinto stagionale, davanti di un solo centesimo a Sofia arrivata in 1.35.84, pari a un distacco di 29 centimetri. Terza come detto la Suter in 1.36.02. Con questo successo Brignone rafforza ovviamente anche il pettorale rosso da leader di discesa con 289 punti contro i 260 di Goggia. Un altro, clamoroso "derby" azzurro tra le due punte di diamante della Valanga rosa che in passato non si erano mai troppo amate ma che quest'anno, complice forse anche una maggiore maturità, sembrano aver trasformato il tutto in sana, strepitosa rivalità sportiva.

La veterana Brignone, nata il 14 luglio 1990, in questa straordinaria stagione 2024/25 continua ad aggiornare record, ritoccando quello di sciatrice vincente più anziana della storia. E domani sulla Kandahar c'è un SuperG che potrebbe regalare altre grosse soddisfazioni. Da segnalare gli altri ottimi piazzamenti delle italiane: Laura Pirovano decima in 1.36.37, Marta Bassino al 12° posto in 1.36.79, Nicol Delago al 14° in 1.36.85 ed Elena Curtoni al 15° in 1.37.02. Sei italiane nella top 15.