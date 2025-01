Jannik Sinner, il clamoroso primo game: Zverev subito tramortito, ecco cosa è successo

26 gennaio 2025 a

Il giorno della finalissima degli Australian Open, Jannik Sinner contro Alexander Zverev, il numero uno al mondo e campione in carica contro il tedesco, uno dei pochissimi ad avere con lui un record positivo. Insomma, uno degli avversari più ostici che potessero capitargli. Alla vigilia, il fango della stampa tedesca contro l'altoatesino: c'è chi ha scritto che Jannik non avrebbe neppure dovuto giocare a causa del caso-Clostebol, insomma gli hanno dato del dopato. Tant'è, poco prima delle 10 ora italiana di domenica 26 gennaio, ecco che inizia la finale. E inizia con Sinner al servizio. Risultato? Prima un ace, poi altre due bordate che danno poco scampo a Zverev e infine il punto che vale il primo gioco, punto condotto all'attacco dall'inizio sino all'errore del tedesco. Jannik vince il primo game in un nanosecondo: una dichiarazione di intenti. Ma la partita, ovviamente, è lunghissima...