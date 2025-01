Lazio, la Fiorentina espugna l'Olimpico: in gol Adli e Beltran

26 gennaio 2025 a

La Fiorentina batte in trasferta la Lazio per 2 a 1. Decisive le reti di Adli e Beltram nel primo tempo: non basta il finale infuocato, con la rete di Marusic negli ultimi minuti, a capovolgere il risultato.

Alle ore 21.20 circa una componente della tifoseria fiorentina, con una consistenza numerica di circa 250 persone, ha raggiunto Lungotevere della Vittoria. Dopo essersi compattati, hanno esposto uno striscione dal tenore critico per il costo dei biglietti, chiedendo di raggiungere l'area esterna dell'impianto sportivo per porre in atto una protesta tematica. L'immediata attivazione del dispositivo di sicurezza pianificato dalla Questura capitolina ha consentito di bloccare il gruppo ed impedirne l'avanzata verso lo stadio.

Dopo pochi minuti gli stessi, intimati dalle Forze dell'ordine presenti sul posto, hanno dismesso lo striscione ponendo termine ad ogni ulteriore iniziativa. La quasi totalità dei soggetti protagonisti dell'iniziativa è stata identificata compiutamente, anche con il supporto della Polizia Scientifica.

Contestualmente, un altro gruppo composto da circa 50 supporters della Fiorentina è stato intercettato a Piazzale Clodio. Bloccati, sono stati tutti compiutamente identificati. Il gruppo, a bordo dei rispettivi veicoli, è stato poi immediatamente scortato verso la grande viabilità per fare rientro nel capoluogo toscano senza raggiungere lo stadio Olimpico. Per tutti i soggetti che hanno preso parte all'iniziativa si procederà alla denuncia per manifestazione non preavvisata e saranno valutati provvedimenti amministrativi.