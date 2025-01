Kalinskaya: "Non cambia nulla per me". La risposta su Sinner in conferenza stampa scatena il sospetto

27 gennaio 2025 a

a

a

Anna Kalinskaya rompe il silenzio su Jannik Sinner. Incalzata in conferenza stampa a Singapore, dove è impegnata in un torneo, la tennista russa commenta la vittoria del numero uno al mondo agli Australian Open. E il riferimento sembra un indizio sulla loro storia. Alla 26enne è stato infatti chiesto se dopo la vittoria di Sinner anche lei sentisse una pressione maggiore. E Kalinskaya ha risposto così: "Assolutamente nessuna pressione, non cambia nulla per me".

Secondo molti il fatto che lei non abbia smentito di essere ancora la fidanzata di Jannik sarebbe un indizio concreto che la coppia sia ancora solida. Secondo altri invece quella della campionessa sarebbe stata solo una risposta di facciata. Già ieri, a match concluso, la giocatrice russa ha voluto complimentarsi con il fidanzato (o ex): "Congratulazioni Jannik Sinner", ha scritto sui social con tanto di emoticon con un bacetto.

"Cosa non devo dimenticare": le parole di Sinner diventano un caso, risponde a Kalinskaya?

In un altro post, poi, Kalinskaya ha sottolineato anche "la sportività" tra Sinner e Zverev postando il video della premiazione con l'abbraccio tra i due campioni. Insomma, tutto farebbe pensare che i due stanno ancora insieme. D'altronde l'assenza della 26enne a Melbourne è legata al suo improvviso ritiro: "Sono molto triste e frustrata di dovermi ritirare dagli Australian Open. Non vedevo l’ora di giocare, ma sono stata colpita da un virus e la salute viene prima di tutto".