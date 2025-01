Sinner dà una lezione epica a Kyrgios: il video che fa il giro del mondo con la fidanzata di Zverev

Jannik Sinner è un campione dentro e fuori dal campo. Lo ha sempre dimostrato. Il numero uno al mondo ha trionfato ancora una volta agli Australian Open bissando di fatto il successo dello scorso anno. Come vi abbiamo raccontato qui su Libero, questa vittoria di Sinner è uno schiaffo sacrosanto ai gufi e a tutti coloro che vorrebbero vedere il tennista altoatesino squalificato per doping. Il verdetto potrebbe arrivare nella seconda metà di aprile, ma intanto Sinner si gode il grande successo che ha raggiunto.

Ma c'è un video che in queste ore sta facendo letteralmente il giro del mondo. Si tratta di una brevissima clip che ritrae proprio Sinner alla fine del match con Zverev mentre saluta alcune persone. Ad un tratto però si ferma e proprio davanti a una ragazza fa il gesto delle scuse tenendo unite le mani. In tanti si son chiesti chi fosse quella ragazza: ebbene si tratta della fidanzata di Zverev. Il tennista italiano di fatto ha chiesto scusa per la vittoria contro Zverev, un gesto di grandissima sportività che ha stupito davvero tutti. E, inutile dirlo, sui social la clip è diventata in pochi istanti virale con i tiofosi di Sinner che sottolineano come qualcuno, Kyrgios su tutti, dovrebbe prendere appunti e imparare la lezione...

After cheering up #Zverev,

Jannik meets German's girlfriend and apologizes to her for having caused Sascha yet another disappointment.

Humility, class, elegance and respect for the opponent, which some his fans certainly don't demonstrate by calling Sascha a rat.#AusOpen #Sinner pic.twitter.com/eunBE7mPCD