Jannik Sinner, la strana profezia dell'IA: "Fino a quando resterà numero uno al mondo"

Roberto Tortora 28 gennaio 2025 a

a

a

Il secondo Australian Open di fila è stato messo in bacheca, ora per Jannik Sinner è giunto il momento di prendersi un po’ di riposo, anche perché il torneo di Melbourne non è stato privo di qualche malanno fisico e virus che potevano compromettere il cammino di un coriaceo Jannik, capace di resistere oltre ogni sforzo. Come prima conseguenza, il forfait al torneo di Rotterdam, dove è stato campione nel 2024, titolo che non potrà difendere.



Certo, sul suo umore penderà, almeno fino ad Aprile, l’ansia per il responso del TAS sul ricorso della Wada relativo al caso Clostebol. Considerati tutti i fattori, l’intelligenza artificiale ha provato a stilare il futuro di Sinner al suo posto, visto che con il secondo Slam australiano in cascina ha superato anche l’italiano Nicola Pietrangeli, diventando il tennista del nostro Paese con più Slam. I primi tentativi per capire quanto il n.1 del ranking ATP manterrà la sua leadership sono stati fatti con ChatGPT-o1, ma ha fornito risposte poco aggiornate. Quindi si è passati a ChatGPT-4o: qui i risultati aggiornati in tempo reale con le ricerche online hanno fornito un quadro più consistente.

Puro Jannik Sinner, "ne avevo bisogno": ecco come ha festeggiato la vittoria agli Australian Open





Il responso iniziale è sui prossimi tornei: “Jannik Sinner ha consolidato la sua posizione di numero uno al mondo, aggiungendo il terzo titolo del Grande Slam al suo palmarès. Il suo prossimo obiettivo è migliorare le prestazioni su superfici diverse dal cemento”. La seconda è sul procedimento per doping: “Sebbene l'International Tennis Integrity Agency abbia inizialmente considerato l'incidente come una contaminazione accidentale, la World Anti-Doping Agency sta cercando di ottenere una sospensione di due anni”. Quando si chiede al software se Sinner a fine anno sarà ancora numero 1, la risposta è inequivocabile: "Se Sinner riuscirà a mantenere il suo livello di gioco attuale e a difendere con successo i punti accumulati, le probabilità che mantenga la posizione numero uno fino alla fine del 2025 sono elevate. In assenza di sanzioni o sospensioni, si potrebbe stimare una probabilità superiore al 70%”. Insomma… ci volevano le macchine?