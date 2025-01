"Thiago Motta? Progetto fantasioso": terremoto-Juve, chi stronca il mister

Gabriele Galluccio 28 gennaio 2025 a

a

a

Se la Juventus crede davvero in Thiago Motta, questo è il momento di dimostrarlo. Contro il club e l’allenatore piovono attacchi da tutti i lati, e per la maggior parte sono meritati, o comunque sensati. Per ora la rivoluzione affidata a Giuntoli e Motta è stata soltanto ideologica, perché non ha prodotto risultati, anzi è riuscita nell’impresa di peggiorare quelli dell’ultimo Allegri spendendo male sul mercato un sacco di quattrini. La nuova Juve sta lasciando così tanto a desiderare che sta persino riaccreditando Allegri, almeno agli occhi dei tifosi, perché comunque nessuna squadra si è fatta avanti per affidargli una panchina.

Se Motta è davvero un predestinato per ora non lo dà a vedere: la sua Juve al momento non sa di niente. A Thiago possono essere concesse tutta una serie di attenuanti: ha bisogno di più tempo per trasmettere la sua idea di calcio, ha avuto tanti problemi con gli infortuni, perdendo subito per tutta la stagione Bremer, l’unico insostituibile in rosa, e ha un calendario pieno di impegni. E però ci sono anche delle responsabilità evidenti: ha scelto deliberatamente di rinunciare a Vlahovic e di non coinvolgere Douglas Luiz (pagato 50 milioni); ha spinto fuori dal club Danilo, che ieri ha ufficialmente rescisso il contratto senza risparmiare una frecciata («Certe emozioni non si comprano con nessun progetto fantasioso»).

Bomba su Kolo Muani, sgambetto Juve: cosa aveva chiesto il Napoli al Psg

A ciò vanno aggiunte certe scelte tattiche a dir poco cervellotiche e il mistero Koopmeiners, che continua a essere il solo insostituibile nonostante un rendimento imbarazzante. Le cose migliori le ha fatte con Savona e Mbangula, ma non sono abbastanza, soprattutto in un club del calibro della Juve, che ha come missione vincere, non lanciare i giovani. A questo punto la Signora può fare soltanto una cosa, stringersi attorno a Motta e aiutarlo a uscire da questa situazione scomoda. La Signora perderebbe la faccia se rinunciasse al “progetto Thiago” dopo un solo anno, o peggio ancora a stagione in corso. E infatti sono subito state smentite le voci rimbalzate dalla Francia, dove ieri L’Equipe scriveva di un presunto contatto tra la dirigenza bianconera e Xavi, ex allenatore del Barcellona. È evidente però che Motta deve iniziare a dare risposte in campo, qualche sporadico progresso a livello di gioco non è abbastanza. Gli ultimi risultati sono impietosi, con quattro pareggi e due sconfitte nelle ultime sette partite. L’unica vittoria è arrivata contro il Milan, beccato in una delle sue serate in cui non ha alcuna voglia di giocare a calcio...