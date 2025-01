Milan, caos totale: Conceiçao-Morata, "cos'è successo in spogliatoio". Girano brutte voci

30 gennaio 2025 a

a

a

Dopo Davide Calabria, ieri è toccato ad Alvaro Morata. Contro la Dinamo Zagabria il Milan ha giocato una delle peggiori partite della sua stagione, perdendo e scivolando così ai playoff valevoli per la fase eliminatoria della nuova Champions League. Nervi tesissimi. Soprattutto all'intervallo, quando il mr Sergio Conceicao ha deciso di togliere dal campo il suo centravanti. Lo spagnolo, però, non l'avrebbe presa bene. E, come riporta Tuttosport, nello spogliatoio rossonero ci sarebbe stato un confronto acceso.

Lo spagnolo è stato sostituito nel corso dell’intervallo e con la squadra sotto per 1-0 in virtù del gol di Baturina, con i rossoneri in 10 uomini a causa dell’espulsione di Yunus Musah, e ha manifestato la sua disapprovazione per il cambio. Ma l'ex Juve non è stata la sola vittima sacrificale della notte europea. Anche Matteo Gabbia ha lasciato spazio a Terracciano.

Thiago Motta nel pallone. L'intervista dopo il ko? In che lingua parla | Video

La cura Conceicao, al momento, non sta funzionando. Nonostante il bell'avvio della sua gestione - con la vittoria della Supercoppa in Arabia, il Milan sta incappando negli stessi errori della parentesi Fonseca. Ora i rossoneri sono chiamati a rifarsi in una delle partite più tese di tutta la stagione. Domenica 2 febbraio a San Siro andrà in scena il derby della Madonnina. Un ottima occasione per mandare un messaggio chiaro a tifosi e società.