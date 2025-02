Jannik Sinner preso a schiaffoni da Mouratoglou: "Lui non è il più forte, chi lo supera"

01 febbraio 2025 a

a

a

Patrick Mouratoglou, noto allenatore di tennis, che in passato ha seguito anche Serena Williams, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato perché Sinner non è superiore ad Carlos Alcaraz. "Jannik è superiore a Carlos? Tutti vedono Jannik Sinner come il miglior giocatore del mondo in questo momento, ma non sono d’accordo. È stato dominante, ma ci sono diversi motivi per cui non lo metterei al di sopra di Alcaraz".

E ancora: "Jannik non è al di sopra di tutti, non penso che sia superiore ad Alcaraz. Credo che quando Carlos sia al suo meglio tra i due c'è una vera partita e non ho certezze su chi possa vincere, come me nessuno può dirlo".

"Ecco come lo ha nascosto e da chi": Jannik Sinner in incognito, la mossa di Cahill

Poi entra nel dettaglio: "I loro incontri sono stati estremamente combattuti, molto incerti, Carlos ha vinto alcune partite importanti contro Sinner, quindi non direi che sia al di sopra". Poi conclude così: "La qualità di Jannik è che gioca ad un ritmo pazzesco senza sbagliare, e questa è davvero la sua risorsa. La risorsa di Carlos è che ha una grande potenza nella racchetta ed è bravo a cambiare ritmo. Jannik è sempre allo stesso ritmo, la sua forza è che è estremamente alto, Carlos commette più errori e questo lo fa sembrare meno dominante nelle partite contro gli altri giocatori, ma ha tanto margine, è pazzesco". Le parole di Mouratoglu di certo faranno parecchio discutere, soprattutto tra i tifosi di Sinner.