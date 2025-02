Milan-Inter, "il palo santo, che c***o": si scatena il caos dopo il derby

02 febbraio 2025 a

"Il Palo santo del Milan": ironia senza fine sui social al termine del derby Milan-Inter, finito 1-1. Il riferimento è ai tre pali presi dai nerazzurri nel corso del match. Il primo è stato preso dal neo entrato Bisseck che ha colpito di testa su angolo. Il secondo, clamoroso, è stato preso da Thuram, mentre tentava di pareggiare con un colpo in mischia su calcio d'angolo. Il terzo in pieno recupero, con Dumfries. La buona sorte, insomma, sembra essere stata tutta dalla parte dei rossoneri.

"Tre pali e tanto cuore, l'Inter pareggia 1 - 1 nel derby", si legge per esempio in un tweet dell'account ufficiale dei nerazzurri. "Tre pali, un rigore secco secco non dato... Perdere sarebbe stato da viaggio a Lourdes in abbonamento. L'abbiamo raddrizzata. Bene. Certo con il Milan ci snaturiamo sempre", ha scritto invece un tifoso interista su X. Molto simile il parere di un altro nerazzurro: "Onestamente nulla da rimproverare alla squadra... 3 gol annullati e 3 pali... Sempre forza Inter". E ancora: "Sfortuna Inter o gran c***o di quelli là? #MilanInter"; "Non si doveva perdere, ma nemmeno pareggiare per quello che si è visto"; "Tre pali... che c***o".

