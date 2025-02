Danil Medvedev perde la testa e minaccia l'arbitro: "Hai problemi? Cerchi guai?"

04 febbraio 2025 a

a

a

Daniil Medvedev ne ha combinata un'altra delle sue. Nel match contro Stan Wawrinka, valevole per il primo turno del torneo di Rotterdam, il russo si è lasciato andare a uno sfogo durissimo contro il giudice di sedia. Il motivo? L'arbitro aveva rimproverato il numero sette al mondo per aver perso troppo tempo durante un suo turno di servizio. Il russo non l'ha presa bene e sono volate parole durissime.

"Perché mi dai un time-violation? Hai qualche problema? La raccattapalle non mi ha passato la palla. Capisci? Apri gli occhi" ha urlato Medvedev all'arbitro sul finire del primo set, poi vinto da Wawrinka. "Tu non hai gli occhi amico. Sei così pessimo. Mi ricordo anche con Karen Khachanov, e mi ricordo che non hai occhi. Hai un problema. Voi ragazzi siete una vera schifezza in ogni partita", ha poi aggiunto.

"Per me Federer è il tennis. E Sinner...": Adriano Panatta stupisce tutti, ecco le sue parole

Il russo ha poi cercato di spiegarsi meglio, mantenendo però il focus sulla questione: "Ero calmo, ma tu stai cercando guai amico. Hai dei problemi profondi: non ti ho parlato, non ho detto niente e poi ti comporti così. Apri gli occhi, apri il cervello. So che sei solo lì, ma pensa un po' di più". Il giudice, da parte sua, ha preferito non reagire. E così non ha dato la soddisfazione a Medvedev di poter avere un vero dibattito infuocato.

Medvedev se enojó con el umpire



“¿Por qué me estás dando una infracción de tiempo? La recogepelotas no me dio la pelota. ¿Lo ves? Abre los ojos. Eres muy malo. Abre tu cerebro. Sé que estás sentado ahí, pero piensa un poco más”. pic.twitter.com/duNfZPxMZ8 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 3, 2025