Sinner fa piazza pulita, le prime parole dopo l'addio: "La giusta direzione"

Non ha ancora parlato dei motivi che hanno portato all'addio a Marco Panichi e Ulises Badio, ma Jannik Sinner da Wimbledon qualcosa di significativo lo ha già detto. Parole che possono essere lette in controluce come una conferma delle supposizioni sulla rottura, imprevista e clamorosa, con il preparatore atletico e il fisioterapista.

Dopo essersi allenato per 45 minuti sull'erba del Centrale inglese contro il russo Daniil Medvedev, l'altoatesino numero 1 del ranking Atp si è mostrato molto sereno, a dispetto del terremoto nel suo staff: "È fantastico essere qui - le parole del 23enne di San Candido - e avere l’onore di giocare questi 45 minuti sul Campo Centrale e condividere il campo con Daniil che l’anno scorso mi ha battuto proprio qui. Sono migliorato molto sull’erba, la prima volta qui non ho ben capito come avrei dovuto giocare. Quando sei giovane ogni anno è importante. Quest’anno mi sento molto più fiducioso, sto andando nella giusta direzione". Sinner, insomma, va avanti senza ripensamenti né tentennamenti. Perché come suggerisce La Stampa, quando qualcosa non funziona "Sinner fa piazza pulita", senza troppi complimenti e a costa di sembrare glaciale o a tratti brutale.