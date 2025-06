Medvedev stramazza in panchina: scena sconcertante a Halle

Daniil Medvedev ha sconfitto Alex Michelsen in due set e si è così qualificato in semifinale al torneo Atp 500 di Halle sull'erba. Il 29enne russo, numero 11 del ranking mondiale, si è imposto sul 20enne statunitense (n.33) per 6-4 6-3. In semifinale affronterà il tedesco Aleksander Zverev, che ha superato un ottimo Flavio Cobolli.

Nel corso del match, più precisamente in occasione del primo beak sul 3-1, Daniil Medvedev si è fiondato sulla sua panchina, mettendo in apprensione tutto il pubblico di Halle. Che cosa è successo? Le telecamere hanno inquadrato il russo, che aveva appena chiesto assistenza medica. Nel frattempo, di è portato l'asciugamano sul naso per tamponarselo. Medvedev ha avuto un attacco di epistassi. Non si è trattato di un problema particolarmente grave per il tennista, che dopo il medical timeout ha potuto riprendere il gioco e battere così il suo avversario.

À Halle, Medvedev a profité d'un petit temps mort médical pour s'installer bien confortablement sur son canapé avant de recevoir un soin pic.twitter.com/GvH0KBPLL2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 20, 2025

Intanto sono arrivate le parole di jannik SInner dopo l'eliminazione anzitempo da Halle. "Non tutti i giorni vanno come vorresti, e questo fa parte del gioco. Grazie all'Atp Halle e a tutti i miei fan per il supporto. Congratulazioni a Bublik", ha commentato su Instagram il numero uno al mondo. "Ora mi prendo qualche giorno di riposo prima di Wimbledon - una settimana per resettare e prepararmi. Ci vediamo presto", ha aggiunto.