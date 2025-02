Nick Kyrgios tocca il fondo, sfregio a Calafiori e fidanzata: "L'intervistatrice è attraente..."

06 febbraio 2025 a

Nick Kyrgios torna all'attacco, ma questa volta il suo bersaglio non è solo Jannik Sinner. Il tennista australiano, noto per le sue dichiarazioni polemiche, ha condiviso sui social un post in cui ha fatto riferimento non solo al numero uno del mondo, ma anche a un episodio legato all'ex fidanzata di Riccardo Calafiori, risalente ai tempi in cui il difensore giocava ancora nel Bologna.

Tutto è iniziato quando Kyrgios ha ripostato una notizia sulla sospensione di Gonçalo Oliveira, il tennista portoghese risultato positivo alla metanfetamina durante un torneo in Messico. L'ITIA ha precisato che si tratta di una "sostanza non specificata" e che il giocatore "non possedeva una valida esenzione per uso terapeutico".

Il commento di Kyrgios non si è fatto attendere, con un chiaro riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner: "Gli steroidi sono a posto, ma questo è 'selvaggio'! Il mondo del tennis è impazzito". Va ricordato che Sinner è stato completamente scagionato dall'accusa di doping e che l'unica questione ancora aperta riguarda il ricorso della WADA al TAS sulla possibile negligenza nella contaminazione.

Ma Kyrgios non si è fermato qui. Poco dopo ha condiviso un video dell'ormai celebre irruzione dell'ex fidanzata di Calafiori durante un'intervista post-partita dopo Bologna-Juventus della scorsa stagione. Nelle immagini, la ragazza entra in campo e si posiziona accanto al calciatore mentre l'inviata Giorgia Rossi lo sta intervistando per DAZN. Il video condiviso dall'australiano riporta il titolo: "La sua ragazza marca il territorio perché l'intervistatrice è attraente". Kyrgios ha aggiunto solo due parole di commento: "Comportamento incredibile". Un'uscita che, nonostante le smentite della diretta interessata all'epoca dei fatti, appare come una vera e propria "entrata a gamba tesa".