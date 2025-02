Carlos Alcaraz spiana Vavassori: tutti in piedi, si inventa il colpo dell'anno

Niente da fare per Andrea Vavassori, eliminato agli ottavi dell'"Abn Amro Open", Atp 500 con un montepremi di 2.563.150 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Rotterdam Ahoy" della città olandese. Il 29enne torinese, numero 317 del mondo, si è arreso allo spagnolo Carlos Alcaraz, prima testa di serie e numero Atp, con il punteggio di 6-2, 6-1. Sarà Pedro Martinez a sfidare Carlos Alcaraz, in un derby tutto spagnolo, ai quarti del torneo di Rotterdam. Il tennista iberico ha battuto ed eliminato la quinta testa di serie del tabellone, il danese Holger Rune, con il punteggio di 6-4, 6-1.

Ma il match tra Alcaraz e Vavassori resterà negli annali per un colpo da fantascienza dello spagnolo a inizio partita.Lo spagnolo serve, Vavassor si sposta per rispondere e tira un bolide di diritto, poi segue a rete. Alcaraz lo vede e prova a superarlo con un pallonetto che gioca da dietro le spalle. Vavassori prova ad arretrare per colpire ma manda la pallina esattamente dov'è posizionato lo spagnolo che abbatte con un passante di diritto da leggenda. Punto stratosferico.



Carlos Alcaraz hits a RIDICULOUS shot in Rotterdam.



Behind the back lob?!?!



Followed up by a down the line winner.



Classic Carlitos smile to top it off.



This guy is special.



