Sofia Goggia, esplode la rabbia al termine della discesa: "La più infame"

Roberto Tortora 07 febbraio 2025 a

Perdere non piace a nessuno, arrivare ad un soffio dalla vittoria è anche più atroce. C’è tanta amarezza, perciò, nella mente e nel cuore di Sofia Goggia, dopo aver ottenuto soltanto la beffa di un quinto posto al Super G nei mondiali di Saalbach. Con un podio svanito per soli 6 centesimi. Tutta la delusione per questo risultato Sofia la esprime con sincerità, com’è suo carattere, nelle parole post-gara ai microfoni di Eurosport: “Qualcuno deve essere quarto… penso che essere quarti ai Mondiali, alle Olimpiadi, sia la posizione un pochino più infame, tra virgolette”.

In realtà la Goggia è ufficialmente quinta, perché il terzo posto è finito a braccetto di Macuga e Lie a pari merito. Sempre Goggia analizza la sua gara con onestà: “Allo stesso tempo ho fatto qualche imperfezione qua e là, ho saltato molto sui salti. Al ‘Panorama' non atterravo più, mi son vista la porta addosso… poi appena atterrata l'ho dovuta quasi schivare. Se devo recriminare qualcosa, però, è stato all'ultimo salto, sono andata troppo, troppo a destra e quindi ho perso la corda per attaccare quest'ultimo muro. Però comunque ho sciato bene, sono solida, ci sono sui piedi, quindi focus sulla discesa".

Sofia Goggia ha dovuto lottare tanto, dopo l'ennesimo grave infortunio che l'ha tenuta ferma per mesi lo scorso anno ha dovuto soffrire e sudare in una riabilitazione lunga e dolorosa. Ora, però, non c’è spazio per leccarsi le ferite e bisogna subito puntare al prossimo obiettivo, visto che già sabato è in programma la discesa libera e la Goggia è tra le favorite per la conquista della medaglia d’oro. La Goggia ha già in bacheca l'argento in Super G ad Are nel 2019 e il bronzo nel gigante a Sankt Moritz nel 2017. Alla sua delusione, comunque, l’Italia può contrapporre la gioia, invece, per Federica Brignone, che può festeggiare una bella medaglia d’argento.