Lewis Hamilton, profezia da incubo di Ecclestone: "Quanto durerà in Ferrari. A Maranello, Leclerc..."

"Lewis Hamilton alla Ferrari non durerà due anni". Bernie Ecclestone, il papà della Formula 1 dei giorni nostri, non ha dubbi sul futuro del nuovo pilota della rossa. In un'intervista rilasciata al quotidiano britannico Telegraph, il boss ha fatto una previsione sulla prossima avventura del fenomeno inglese. “Non penso che Lewis avrà alla Ferrari la stessa attenzione che ha avuto finora nella sua visione del mondo - ha spiegato Ecclestone -. Prima di tutto, la squadra è felice con Charles Leclerc, che parla italiano e che anche per questo verrà considerato dalla squadra. E anche se Lewis farà bene, avrà comunque tanti nemici perché… è arrivato all’improvviso”.

“Non penso che per un pilota il problema sia l’età, ma da quanto tempo stanno facendo quello che fanno - ha proseguito -. Di Lewis ho pensato che sia stanco, che abbia perso motivazioni. Sarebbe diverso se non avesse mai vinto un Mondiale, starebbe ancora inseguendo qualcosa. Ma ne ha vinti sette… Non credo che durerà per due anni, come il suo contratto. Piero Ferrari, che l’ha portato lì, è ancora convinto di aver fatto la cosa giusta: spero che abbia ragione, che non sia invece salito su un carro in una mossa che alla fine rimpiangerà di aver fatto”.

A dir la verità, Ecclestone non ha mai visto di buon occhio il pilota inglese. "Si mette sotto le luci dei riflettori in un modo che rende facile non amarlo - ha attaccato -. Come è possibile che un tizio che ha vinto qualche titolo mondiale e che ha qualche dollaro in banca si vesta come veste lui? Non mi piace. Ha talento come pilota, magari non tanto quanto la gente pensa, ma abbastanza per vincere delle corse. Non so perché abbia deciso di fare tutte quelle altre cose senza senso. Dovrebbe tirarsi fuori dal mondo della musica e da qualsiasi altra cosa faccia”.