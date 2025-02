Jannik Sinner, una rivoluzione: "Come posso dire di no?", chi si offre per allenarlo

09 febbraio 2025 a

Chiunque viva o ami il tennis, oggi, non può che riflettere su Jannik Sinner. Tra questi Andreas Seppi, il quale ha condiviso alcuni aneddoti e riflessioni sul suo rapporto con il numero 1 al mondo in un’intervista a Sportweek.

L’ex tennista italiano ha rivelato di seguire con particolare attenzione il percorso del ragazzo di San Candido. "In generale seguo molto il tennis, ogni mattina mi alzo e la prima cosa che faccio è vedere i risultati. Però quello che seguo di più è Jannik, anche per l’amicizia che mi lega al suo allenatore Simone Vagnozzi e al manager Alex Vittur", ha raccontato Seppi.

Il 40enne, altoatesino come Jannik, ha anche ricordato il primo incontro con Sinner, avvenuto quando quest’ultimo era solo un ragazzino. "Avevo vinto un Challenger a Ortisei, poi abbiamo fatto qualche scambio a Bolzano. Aveva 13 anni, era piccolo e magro, ma che qualità... Si vedeva che avrebbe potuto sfondare. Poi ci siamo ritrovati a Bordighera, infine abbiamo condiviso qualche anno nel circuito".

Nonostante il legame sportivo e umano tra i due, non c’è mai stato un confronto ufficiale in campo. "Il rimpianto più grande riguarda il doppio. Ci eravamo detti che prima che mi fossi ritirato saremmo riusciti a giocarlo, poi per una serie di cose non siamo riusciti. Sarebbe stato bello condividere il campo con lui", ha confessato Seppi.

Ma le parole dal maggiore peso specifico sono arrivate quando gli è stato chiesto se in futuro potrebbe esserci la possibilità di allenare proprio Jannik Sinner, considerando che la collaborazione con Darren Cahill potrebbe concludersi alla fine della stagione (salvo ripensamenti invocati pubblicamente dal numero 1). Seppi, da par suo, non ha escluso l’idea, pur spiegando che oggi come oggi la sua priorità è la famiglia. "Se ci fosse la possibilità, come puoi dire di no? Tuttavia, adesso come adesso, tra famiglia e bambini, non credo sia il momento giusto. Seguirlo in giro per il mondo sarebbe impegnativo, ma tra qualche anno lo allenerei molto volentieri", conclude Seppi. La proposta è stata ufficialmente recapitata a Jannik Sinner...