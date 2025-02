Novak Djokovic, la confessione clamorosa: "Perché mi vergogno di me stesso"

11 febbraio 2025 a

Un dato mostruoso di tornei del Grande Slam vinti (24 in 37 finali giocate) e una carriera da record. Novak Djokovic è una leggenda del tennis e ancora oggi, a 37 anni, si conferma come uno degli sportivi più forti di sempre. In una lunga intervista ha ammesso di essere rimasto “sorpreso del fatto che sia stato considerato un successo il mio raggiungimento delle semifinali — ha detto — per me non è quello che cercavo e di cui potrei essere soddisfatto". Poi una curiosità: la vergogna che prova in campo quando certi pensieri gli arrivano alla mente.

"Molti intorno a me si chiedono perché continuo a fare questo quando ho già ottenuto tutto quello che potevo nel tennis — ha detto — Principalmente perché amo il tennis e lo sport. C'è anche il fatto che penso che il tennis sia il campo in cui mi sviluppo di più come persona, per quanto possa sembrare strano, ma sul campo da tennis durante una partita provo un milione di emozioni, alcune delle più belle, altre delle peggiori, e poi dubbi, critiche, estasi, piacere, rabbia, furia, tutto il resto… E in quelle poche ore a volte mi vergogno persino di me stesso per quello che sto attraversando e per come mi sto comportando, d'altra parte per i pensieri che mi vengono in mente".

Intanto l’obiettivo è quello di raggiungere il 100esimo torneo vinto nel ranking Atp a Doha, la prossima settimana, dove però ci saranno altri rivali come Sinner, Medveved e Alcaraz. Lo farà con una condizione nettamente migliore rispetto agli Australian Open: ”Non c'è più alcuna rottura nel muscolo — ha spiegato a riguardo all'infortunio alla coscia — la lesione è guarita quasi al cento per cento. Ho il via libera dell'equipe medica per allenarmi e prepararmi. Grazie a Dio sono riuscito a riprendermi in fretta. Ultimamente ho avuto più infortuni rispetto ai primi 15 anni della mia carriera. Probabilmente è un problema che si presenta con l'età, ma il mio corpo mi ascolta ancora, la fiamma e il desiderio di realizzazione e di nuovi traguardi ardono ancora dentro di me. Ecco perché spero di avere successo, sia la prossima settimana a Doha che per il resto della stagione".

Sempre Nole crede di essere ancora una minaccia per i giovani emergenti come Sinner e Alcaraz: “Mi do sempre grandi possibilità, non posso essere immodesto — ha detto — Sono ottimista quando c'è qualcuno dall'altra parte della rete e questa è una cosa che ha sempre caratterizzato la mia carriera e mi ha portato ai vertici dello sport. Quindi dico immodestamente, penso che con il tipo di gioco che ho espresso nella vittoria dei quarti di finale contro Alcaraz, avrei avuto buone possibilità contro Zverev in semifinale e se fossi stato in salute poi contro Sinner. Ormai è il passato, penso che le partite e il livello di tennis che ho raggiunto in Australia siano promettenti per il prosieguo della stagione”.

E ancora: “Spero che il 100° titolo possa arrivare a Doha ora, lo inseguo da molto tempo — ha concluso Nole — Grazie a Dio, so che verrà, vedremo quando e dove. Per quanto riguarda il Grande Slam, è una sfida più grande, un'impresa più difficile, ma credo di potercela fare: se non credessi di poter competere a quel livello con i migliori tennisti del mondo, non gareggerei più. Penso di aver dimostrato con la mia vittoria contro Alcaraz all'Australian Open che posso ancora competere per i trofei più importanti".