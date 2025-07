Timothy Weah terremota la Juve: "Un dirigente crea problemi"

Timothy Weah ha deciso: vuole l’Olympique Marsiglia. L’esterno statunitense ha ribadito nel weekend al suo agente, Badou Sambague, la volontà di trasferirsi in Ligue 1, per seguire le orme del padre George. Con il club francese c’è già una bozza d’intesa per un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni di euro a stagione. La strada è tracciata, ma la trattativa è entrata in una fase di stallo. Colpa, secondo Sambague, di Damien Comolli, come fatto capire in una intervista durissima a Rmc, sebbene senza citare il direttore generale bianconero.

“La Juve è un club fantastico — ha detto l’agente di Weah —. Il reparto sportivo è gestito da tre persone. Due hanno classe, e un altro è ancora alla ricerca di se stesso. Non possiamo biasimarlo. Due cercano soluzioni, e uno crea problemi. E non possiamo permettercelo. Tim Weah è sempre stato professionale, anche durante il Mondiale. Questa persona ha rovinato il suo Mondiale, ha cercato di costringerlo ad andare dove voleva. Oggi, per vendetta, pretende una fortuna e aspetta l’offerta della Premier League che non arriverà e non verrà mai approvata da noi”.