Jannik Sinner, Boris Becker: "Djokovic lo sa bene...", una rivelazione clamorosa

Boris Becker non usa mezzi termini quando analizza il panorama del tennis mondiale. L’ex campione tedesco, oggi opinionista tra i più seguiti, ha parlato al podcast “Mind, Set, Win” di Andrea Petkovic, soffermandosi sul dominio crescente di Jannik Sinner e sul difficile momento di Novak Djokovic. Il 23enne altoatesino, fresco trionfatore a Wimbledon e saldo numero uno del ranking Atp, rappresenta per Becker un’evoluzione naturale del campione serbo. “ Jannik è un Djokovic 2.0 e Novak lo sa bene — le sue parole — A Londra, il talento azzurro ha superato Djokovic in semifinale, proprio come era successo poche settimane prima al Roland Garros, confermando una supremazia ormai evidente anche sulle superfici più prestigiose.

L’infortunio patito contro Flavio Cobolli ai quarti di Wimbledon, secondo Becker, è il simbolo delle difficoltà dell’età: “A quasi 38 anni basta poco per fermarsi — aggiunge — Sinner, invece, è apparso nettamente superiore in semifinale”. Il tedesco, vincitore di tre Slam su quattro fatta eccezione per il Roland Garros, ha poi concluso con un interrogativo carico di realismo: “È bellissimo vedere Djokovic ancora protagonista, ma il tempo per il 25esimo Slam sta per scadere. La domanda è: può davvero riuscirci?”.