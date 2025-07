Novak Djokovic gelato da Andy Murray: la verità sull'addio

Non è andata come previsto la collaborazione tra Andy Murray e Novak Djokovic. C'erano tante aspettative, ma il serbo e il britannico non sono riusciti a portare a casa i risultati sperati. Insomma, qualcosa non ha funzionato. Ma l'ex vincitore di Wimbledon ha ammesso pubblicamente i propri limiti.

"Quando lavori con un giocatore del livello di Djokovic, se da un lato emergono i tuoi punti di forza, dall'altro vengono fuori pure i tuoi punti deboli in qualità di coach. Mi sento di dire che la maggior parte degli ex tennisti abbia come punto debole l'aspetto tecnico. E Novak spesso si aspettava dei feedback da questo punto di vista. Devo ammettere che non mi sentivo particolarmente a mio agio sotto questo aspetto", l'analisi lucidissima di Andy Murray.