Jannik Sinner, "chi lo allenerà nei tre mesi di squalifica": le prime pesantissime conferme

19 febbraio 2025 a

a

a

Tre mesi di squalifica, che termineranno tre giorni prima dell’avvio dei prossimi Internazionali d’Italia (7 maggio). Solo venti giorni prima, il 13 aprile, Jannik Sinner potrà tornare ad allenarsi con il suo staff, in un circolo professionistico di tennis. Ora non potrà farlo, come voluto dell'articolo 10.14.1 del Codice mondiale antidoping, dopo il patteggiamento accettato con la Wada. La sanzione significa che l'azzurro non potrà essere in campo con i suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, oltre agli altri membri del team come il preparatore Marco Panichi e al fisioterapista Ulises Badio.

Nelle ultime ore sono circolati dei nomi su chi potrà allenarlo durante la fase di pausa. Spicca quella di Ivan Ljubičić come riportato da Il Messaggero. L'ex tennista croato ha seguito in passato il canadese Milos Raonic, ma soprattutto lo svizzero Roger Federer nell'ultima fase della sua carriera consentendogli di vincere due Australian Open e ottenere l'ultimo successo a Wimbledon. Il suo apprezzamento per Sinner è conclamato, tanto che, una volta annunciato l'addio di Cahill a fine anno, il suo nome è stato accostato come nuovo tecnico del numero 1 al mondo. Dopo aver lasciato il circuito tre anni fa, ora potrebbe guidare Sinner per un paio di mesi.

"Molti pensano ci sia stato un favoritismo": la 'coltellata' di Djokovic a Jannik Sinner

Tramontata sul nascere l’ipotesi di Rafa Nadal, invece, che si è ritirato negli ultimi mesi. Così come non arriverà l’ex tecnico di Rafa, Carlos Moya. Per il quotidiano La Repubblica potrebbero esserci altri nomi. Come quello di Diego Schwartzman, argentino, 32 anni, ex numero 8 Atp, tra gli ultimi a lasciare il tennis professionistico.

Jannik Sinner, questa è la sua nuova "umile" dimora? Scenari clamorosi dopo la sospensione

Altre possibilità potrebbero essere quelle di Delbonis e Krajinovic, freschi ex eche potrebbero accettare di passare un paio di mesi Jannik. Per il posto di allenamento Jannik potrebbe considerare invece il megaresort JA., che dispone di quattro campi in sintetico e di strutture all’avanguardia, ma non affiliate ad alcuna federazione. L’Academy è gestita da Davide Giusti, un coach italiano che da 12 anni porta negli Emirati i grandi nomi del tennis mondiale. Sinner ha preparato lì, a dicembre, gli Australian Open.