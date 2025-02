Atalanta, crollo clamoroso in casa: il Bruges travolge la Dea 3 a 1

18 febbraio 2025 a

Dopo il Milan anche l'Atalanta è fuori dalla Champions League. La serata da incubo per il calcio italiano si chiude al Gewiss Stadium di Bergamo con la squadra nerazzurra allenata da Gianpiero Gasperini che viene sconfitta nettamente dal Bruges per 3-1. Un ko pesantissimo, con tre gol incassati nel primo tempo ad opera di Talbi (autore di una doppietta) e di Jutgla. Non è bastato alla Dea un gol di Lookman in avvio di ripresa, l'attaccante nigeriano ha poi sbagliato anche un rigore. Una eliminazione certo figlia anche del clamoroso torto subito in Belgio, con un rigore dubbio che ha dato la vittoria ai padroni di casa. Stasera l'Atalanta è stata costretta a prestare il fianco nel primo tempo ai contropiedi avversari, pagando a carissimo prezzo una serie di disattenzioni. Il cuore non è bastato ai nerazzurri per scalare una montagna che era diventata insormontabile. E ora testa al campionato.

Nell'Atalanta, Gasperini ritrova Carnesecchi e Kolasinac nell'undici titolare mentre per infortunio non c'è Hien. Completano la retroguardia Toloi e Djimsiti. Sugli esterni spazio a Cuadrado e Zappacosta, mentre De Roon ed Ederson formano la coppia di centrocampo. Davanti c'è Pasalic a supporto di De Ketelaere e Retegui. Nel Bruges, Hayen schiera Jutgla unica punta con Tzolis, Vanaken e Talbi alle spalle.

C'è grande entusiasmo a Bergamo, ma l'inizio è di quelli che gelano il sangue nelle vene. Dopo appena tre minuti, infatti, il Bruges alla prima occasione passa in vantaggio con Talbi che in contropiede in diagonale sorprende Carnesecchi nell'angolino. Colpita a freddo la Dea ci mette un po' per ripartire, ma con rabbia e decisione si riversa nella metà campo belga. Dopo poco più di un quarto d'ora arriva il gol del pareggio con Retegui, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. E' però solo un fuoco di paglia, perchè poco prima della mezzora è il Bruges a raddoppiare ancora con Talbi che ribadisce in rete una conclusione di Tzolis respinta da Carnesecchi. Per la Dea è notte fonda. Nel finale di tempo succede l'incredibile: l'Atalanta sfiora il gol colpendo due pali clamorosi con Zappacosta e Cuadrado, sulla respinta il Bruges parte in contropiede e trova il 3-0 con un sinistro dal limite micidiale di Jutgla.

Nell'intervallo Gasperini lascia negli spogliatoi Pasalic e inserisce Lookman. L'attaccante nigeriano è carico e dopo meno di un minuto trova subito il gol dell'1-3 con una deviazione da centro area su assist di Zappacosta. Il Gewiss Stadium si ridesta e torna a spingere i giocatori atalantini, che continuano però a divorarsi un'occasione dopo l'altro. Arriva infatti il terzo palo della serata con Ederson da due passi, sulla prosecuzione Lookman ribadisce in rete ma con una mano. L'arbitro però viene richiamato al Var e assegna un rigore alla Dea per un fallo su Cuadrado. Dal dischetto Lookman si fa incredibilmente ipnotizzare da Mignolet. E' forse l'ultima chance per l'Atalanta di provare a riaprire i giochi, che prova ancora a spingere ma sempre con meno intensità. Nerazzurri pericolosi poco prima della mezzora con Kolasinac, che da centro area calcia ancora in bocca a Mignolet. Il finale è solo un lento ed amaro avvicinarsi verso l'eliminazione, con la serata rovinata definitivamente con l'espulsione di Toloi per una brutta e gratuita testata ad un avversario.