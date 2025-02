Sinner squalificato, "tempismo ottimo. So per certo una cosa": Roddick ribalta tutto

Roberto Tortora 19 febbraio 2025 a

Trentadue titoli e per tredici settimane al n.1 del ranking, lo statunitense Andy Roddick è anche il numero 1 nella difesa di Jannik Sinner, dopo l’accordo con la Wada per una sospensione light di soli 3 mesi.

A fare chiarezza sulla situazione, infatti, è proprio il tennista statunitense nel corso del suo podcast: “Non penso che ci stata l’intenzionalità di imbrogliare. L’ho detto un milione di volte, non penso che avrebbe mai messo la sua carriera a rischio per un 1 milionesimo di grammo. Ma se sei l’amministratore delegato di una squadra tutto ricade su di te, se un trainer commette un errore alla fine sei tu il responsabile. Io non lo considero come uno che ha imbrogliato. Non sono arrabbiato per la squalifica, penso che per il tennis un anno o due sarebbe stati terribili. Ed era una cosa che rischiava con il processo. Mi sembrava eccessivo, tre mesi non sono eccessivi e il tempismo mi sembra ottimo per lui”.

Quindi, la rivelazione: “So per certo che è stata la Wada che è andata da lui per un accordo, non capisco però perché abbiano fatto tutto questo per una sospensione di tre mesi senza che Sinner perde neanche uno slam. Penso che la Wada non avesse un caso così forte e dall’altra parte Sinner si è ritrovato di fronte al rischio di uno o due anni di squalifica e loro mi portano un accordo per tre mesi, anche io l’avrei firmato in due secondi”.

Roddick, inoltre, smentisce la tesi del “circoletto” del tennis e del favoritismo nei confronti di Sinner: “C’è il caso di Bortolotti, che è stato al massimo numero 102 del ranking, che è riuscito a dimostrare di non avere nessuna responsabilità dopo essere stato trovato positivo al clostebol. Alla fine la sua sentenza è stata zero, non tre mesi. Non penso che qualcuno si sia speso per difenderlo, e se parliamo di favoritismi possiamo anche pensare che proprio il profilo di Sinner sia stato quello che ha spinto la Wada a fare ricorso per ottenere tre mesi di squalifica”.

Qualche giorno fa, in un’altra puntata del suo podcast, Roddick aveva chiacchierato con Karen Moorhouse, CEO dell’ITIA che, una volta saputa la notizia, ha specificato di non aver preso parte alla discussione e di essere all’oscuro degli accordi tra Sinner e la Wada.