Aurelio De Laurentiis, chiesto il rinvio a giudizio per il caso plusvalenze: cosa rischia il Napoli

19 febbraio 2025 a

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato la propria difesa agli avvocati Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri. Il club partenopeo si trova ora alle prese con una vicenda giudiziaria che potrebbe segnare in negativo l'esito di questo campionato dato che il Napoli si trova in testa alla classifica della Serie A. Basti pensare a quanto accaduto due anni fa con la Juventus, penalizzata di 15 punti dopo il caso plusvalenze che l'ha vista come protagonista.

"Il Napoli può dormire tra quattro guanciali, perché la situazione è, sulla base di queste informazioni e di questi documenti, pressoché sovrapponibile in fattispecie a quella che ha già visto il Napoli processato e assolto in sede sportiva per Osimhen". Così il legale del Napoli, Mattia Grassani, a Radio Crc, in merito all'inchiesta relativa alla compravendita del giocatore Konstantinos Manolas.