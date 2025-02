Thiago Motta, botta e risposta con Fabio Capello: "Questo non penso"

20 febbraio 2025 a

Tolto Andrea Cambiaso, subentrato dopo pochi minuti causa lo stop forzato di Renato Veiga, Thiago Motta ha aspettato l'ultima parte della partita per mettere forze fresche nella Juventus. Basti pensare a Dusan Vlahovic, ex punta di diamante dello scacchiere bianconero e ora rilegato a panchinaro utilizzabile solo in caso di emergenza. Ieri, mercoledì 19 febbraio, il serbo ha fatto il suo ingresso in capo solo al 90esimo al posto di Kolo Muani. Ma non è l'unico.

Dei cambi di Thiago Motta in pochi ci hanno capito qualcosa. Come la scelta di lasciare in campo Nico Gonzalez, forse il meno lucido degli attaccanti in campo in Olanda. O l'ingresso di Savona, che in teoria è un difensore. Il terzino è entrato sul terreno di gioco in uno dei momenti più complicato del match. O, ancora, la scelta di escludere dai primi 11 Kenan Yildiz e Thuram, due tra i giocatori più in forma della Vecchia Signora.

I cambi sono stati argomento di discussione nel post partita di Sky Sport. Fabio Capello, ospite della trasmissione, ha cercato di spiegare a Thiago Motta il suo punto di vista. Secondo l'ex Milan, gli innesti sarebbero arrivati troppo in ritardo. "Non penso", la risposta gelida dell'italo-brasiliano.