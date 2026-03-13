Spalletti non parla in conferenza stampa: Juve, cosa sta succedendo

Protagonista di questa sessione sarà Francisco Conceicao, che guiderà la vigilia da solo, senza la presenza dell’allenatore. Il portoghese aveva già ricoperto lo stesso ruolo prima della vittoria per 4-0 sul Pisa, mostrando personalità e capacità comunicativa anche se non aveva trovato il gol. Prima di lui, altre conferenze della Juve avevano visto protagonisti Manuel Locatelli e Pierre Kalulu, dando continuità a questo modello di rotazione tra giocatori e allenatore.