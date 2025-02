Luca Nardi, il colpo tra le gambe: Alcaraz fulminato, come reagisce Carlos

20 febbraio 2025 a

a

a

Un’ottima partita, nonostante il k.o. al terzo set. A Doha, nel torneo Atp 500, Luca Nardi è uscito contro Carlos Alcaraz con questo risultato (6-1, 4-6, 6-3) disputando comunque un’ottima partita e regalando spettacolo con una serie di colpi.

Una ha portato anche alla reazione dello spagnolo, in particolare quello arrivato in avvio di terzo set durante un turno di servizio di Carlitos. Dopo una risposta a un servizio velenoso, il pesarese non si è lasciato sorprendere dal tentativo di contropiede e per non farsi beffare ha scagliato un colpo in mezzo alle gambe. Nel proseguo dello scambio, il tennista ha poi scagliato una palla ‘morta’ a ridosso della rete impedendo il recupero di Carlitos.

"Cosa può accadere a Jannik Sinner in questi tre mesi": la (pesanti) indiscrezioni di Volandri

Un punto ottimo che ha portato ai complimenti di Alcaraz, con l'avversario che gli ha detto "Bravissimo Luca", e con tanto di scambio del cinque. Il giocatore italiano dal canto suo si è scusato, perché probabilmente la sua soluzione vincente è stata non proprio “pulitissima". Nonostante tutto, però, per Nardi non c’è stato nulla da fare. Il tennista marchigiano è comunque uscito di scena dal torneo di Doha a testa altissima con gli applausi del vincitore.



E proprio Alcaraz a fine match si è lasciato andare a delle belle parole: “(Luca, ndr) Stava già facendo una buona partita, poi all'improvviso ha iniziato a giocare a un livello più alto di quello che aveva avuto fino a quel momento — ha detto lo spagnolo — Il punteggio era di 61 4-1 e 40-40: abbiamo fatto un paio di buoni scambi, ma Luca ha iniziato a giocare come se fosse il numero uno del mondo. Onestamente a quel punto ho sentito che non c'era assolutamente nulla che potessi fare, quindi ho cercato di rimanere nella lotta il più a lungo possibile, restando mentalmente forte per qualsiasi cosa potesse accadere”.